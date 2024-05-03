Робоча сила в Україні різко скоротилась: які причини

Від 2021-го до 2023 року робоча сила у віці 15-70 років скоротилася більш ніж на чверть. З-поміж основних причин — міграція, демографічні втрати та окупація.

Робоча сила у віці 15-70 років 2023 року скоротилася більш ніж на чверть порівняно з 2021 роком. Майже половину цього скорочення забезпечило вибуття з робочої сили зовнішніх мігрантів.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

Так, значну роль (близько 40% від скорочення робочої сили 2023 року порівняно з 2021 роком) відіграли демографічні втрати та окупація. Серед причин також — перехід до економічно неактивного населення, труднощі з пошуком роботи для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), необхідність догляду за іншими членами родини, збільшення кількості пенсіонерів та брак навичок, що затребувані на ринку праці.

Скорочення участі в робочій силі спостерігалося в усіх регіонах України, але найвідчутнішим воно було в регіонах з активними бойовими діями.

Нагадаємо, полковник Юрій Глущенко, представник Генерального штабу Збройних Сил України, надав роз'яснення щодо того, кому не потрібно звертатися до територіальних центрів комплектування (ТЦК) для оновлення своїх даних.

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