Реновація житла: в Україні планують розв'язати проблему "хрущівок

В Украіні мають намір почати розв'язання проблеми застарілого житлового фонду. Зокрема, йдеться про малометражні "хрущівки".

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

"З необхідністю модернізації застарілого житлового фонду стикаються більшість урбанізованих держав сучасного світу. Вибір моделей, механізмів, інструментів в тій чи іншій країні залежить як від масштабу самої проблеми, так і від рівня розвитку економіки держави та її соціальної орієнтації. Тому і Україні слід розробляти свій варіант вирішення проблеми застарілого житла, водночас беручи до уваги досвід ЄС, як це відбувалося на прикладі законопроєкту "Про основи житлової політики", – зауважила Шуляк.

Попередньо, закон мають представити впродовж наступних двох місяців.

Як це відбуватиметься

За словами політикині, в країнах ЄС програма ліквідації будівель з незадовільними умовами проживання передбачає низку субсидій домовласнику на знесення та реконструкцію зношеного житла. При цьому сама реконструкція здійснюється переважно без виселення чи відселення мешканців із максимально можливим дотриманням їм нормальних побутових умов.

"Важливим пунктом, на який слід зважати, є те, що в ЄС поряд з реновацією житла діє так званий редевелопмент. Якщо реновація означає примусове знесення будівель незалежно від їхнього технічного стану, витяг з-під землі інженерних мереж, і виїмку фундаментів, то редевелопмент означає зміну функціонального призначення територій із метою їх найефективнішого використання. По суті, редевелопмент – це процес вторинного, комплексного розвитку території – її "відродження", – зауважила Шуляк.

Як зазначає голова Комітету містобудування, в Україні можливим сценарієм вирішення проблеми застарілого житла можуть бути надбудови додаткових поверхів та мансард, реконструкція будинку без відселення мешканців і енергозбереження коштом проведення модернізації інженерного обладнання.

"Також може йтися про зміну архітектурно-планувальної та об’ємно-просторової організації квартир у будівлі і заповнення розривів між будівлями новим будинком", – резюмувала Олена Шуляк.

Нагадаємо, в Україні хочуть зробити житло доступним для всіх.

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