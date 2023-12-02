Росія втрачає свій вплив у міжнародних інституціях — Зеленський

Український президент назвав важливими санкції, які були запроваджені цього тижня Сполученими Штатами Америки проти російських суб’єктів, що підтримують економіку. агресії.

Росія втратила свій вплив у двох міжнародних організаціях, Німеччина "чітко виконує домовленості" щодо протиповітряної оборони, а США запровадили нові санкції проти російських суб'єктів.

Про це президент України Володимир Зеленський говорив у суботу, 2 грудня, у традиційному вечірньому відеозверненні.

"Вагомо, що Росія цими днями втратила свій вплив у двох міжнародних інституціях. Це Організація із заборони хімічної зброї та Міжнародна морська організація – одна з ключових у світі, що опікується безпекою. Справді, терористам там не місце. І більше в керівних органах російських представників не буде. Цілком справедливо", – сказав він.

Український лідер висловив вдячність Німеччині за чітке виконання домовленостей щодо ППО для України.

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“Це порятунок тисяч українських життів – реально сильний результат нашої двосторонньої співпраці з канцлером Шольцом, з усіма в Німеччині, хто підтримує захист життя й панування міжнародного права. Є і черговий оборонний пакет, зокрема це дуже потрібні снаряди для артилерії, калібр 155”, - наголосив він.

Також Зеленський назвав важливими санкції, які були запроваджені цього тижня Сполученими Штатами Америки проти російських суб’єктів, що підтримують економіку агресії.

“Це й ті, хто допомагає порушувати цінову стелю на російську нафту, й ті, хто в іранських структурах працює на дестабілізацію. Це надзвичайно корисно для наближення справедливого миру – щоб кожен тиждень приносив санкційні новини, щоб санкціям додавалося ефективності", – зауважив президент.

Нагадаємо, президент Зеленський зробив відверту заяву про війну — він визнав певні невдачі та розкрив секрети обсягів переданої зброї від союзників. Також президент попередив українців про тяжку зиму, анонсував нарощування виробництва власної зброї та розповів, чи будуть вибори під час війни.

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