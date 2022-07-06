Росіяни обстріляли фосфорними боєприпасами село на Харківщині

Російскі війська обстріляли село Руська Лозова Дергачівської громади Харківської області фосфорними боєприпасами.

Окрім цього окупанти били артилерією по інших населених пунктах громади.

Про це сьогодні, 6 липня, повідомив голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко.

"На 132-й день війни російська армія бомбила з різних видів важкої зброї майже всі підконтрольні Україні населені пункти Дергачівщини. Окупанти випустили фосфорні снаряди по Руській Лозовій, обстрілювали з танків та мінометів Питомник, Нове, Дементіївку, Цупівку, Прудянку і Слатине", - повідомив Задоренко.

Також він поінформував, що в ніч проти 6 липня один з районів м. Дергачі піддався масованому артобстрілу, у результаті чого кілька приватних будинків зазнали серйозних пошкоджень. Інформація про постраждалих чи загиблих за минулу добу не надходила.

"Попри значну активність ворога, Збройні сили України продовжують тримати оборону в районі Цупівки, Дементіївки, Питомника, періодично здійснюючи контратаки на російські позиції", - додав очільник громади.

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