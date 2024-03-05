Росіяни показали виробнитво "Шахедів": оглядач сказав, про що свідчать кадри

Росіяни показали "масове" виробництво "Шахедів". Проте не слід піддаватися паніці, а тверезо оцінити те, що ми побачили.

Про це пише військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Я спеціально розбив відео на скрині, щоб кожен міг порахувати скільки, він побачив дронов-камікадзе. Крім того, уважно розглянути той факт, що на відео не вся продукція готова, а відображено один із етапів збирання. При цьому дуже дивно, як на мене, знаходження дронів різного ступеня готовності не тільки в одному приміщенні, а й в тому самому ряду", – каже він.

РФ показала виробництво "Шахедів"

Крім того, цікавим є і маркування на фюзеляжах Shahed-136. Слід звернути увагу і на фото складального цеху, в якому розміщується сотня фюзеляжів, робочий простір дозволяє одночасно збирати до півсотні дронів.

Виробництво дронів у РФ

"Ці відео та фото дають уявлення про кількість, але не відповідають на основне питання – темпи збирання готової продукції, що залежить від постачання іноземних запчастин? Скільки Росія може собі дозволити за місяць не зробити фюзеляжів, а зібрати повноцінних дронів-камікадзе? Адже якби її виробництво задовольняло її потреби щомісячного терору України, то навіщо тоді Іл-76 ВПС Ірану продовжують літати до Москви?", – резюмував Коваленко.

Раніше Шмигаль сказав, скільки дронів готова виробляти Україна.

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