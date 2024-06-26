Ницість окупантів не має меж: що роблять росіяни на захопленій ЗАЕС

Мародерство – у крові російських окупантів.
Призначений РФ заступник директора захопленої Запорізької атомної електростанції Едуард Атакіщєв допомагає військовим вивозити зі станції незадіяне обладнання. Він відповідає за підписання фіктивних угод щодо передання незатребуваного майна на потреби окупантів, а також їх розміщення на території.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Сам він постійно пересувається в оточенні військових й майже не з'являється в Енергодарі, переважно перебуваючи в Москві. Вся діяльність Атакіщєва підпорядкована національному центру управління "оборони" РФ. Це є черговим свідченням того, що росіяни планомірно перетворили ЗАЕС на військовий об'єкт", – йдеться у повідомленні.
Раніше йшлося про те, що розмови про наближення деокупації Запорізької атомної електростанції є лише політичними заявами, що не мають технічного підтвердження.
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