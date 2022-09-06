Російські окупанти "ховаються" від ЗСУ в дитсадках та храмах - Генштаб

Російські окупанти намагаються переховуватися від української артилерії в дитячих закладах.
Також вони розміщуються в храмах.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
"Ворог продовжує вчиняти протиправні дії та розміщує особовий склад і військову техніку у дитячих садках (Верхній Рогачик), храмах московського патріархату (Червоний Маяк) в Херсонській області, а також використовує Святотроїцький храм у Малій Комишувасі Харківської області, як польовий шпиталь", - повідомили у Генштабі.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський розповів, що українські захисники знищили ворожий склад, де зберігалися ракети, якими бомбили Харків.
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