Російські окупанти випустили ракети по Хмельницькій області

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. російські окупанти ракетами обстріляли кілька великих міст України. Зокрема, Київ, Дніпро і Хмельницький. В останньому - спрацювала система ППО.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Прошу всіх зберігати спокій та залишатися в укриттях. Сили ППО - тримаємо стрій", - написав Гамалій.

З 8 години ранку сьогодні, 10 жовтня, було чутно вибухи у Дніпрі. Густий дим піднявся над місцем "прильоту". Також вибухи чули жителі Києва. В Мережах повідомляють про влучання в центрі міста.

Також сьогодні, 10 жовтня, близько 1-ї години ночі російські окупанти здійснили ракетний обстріл міста Миколаїв. По місту було випущено 10 ракет С300.

Читайте також: