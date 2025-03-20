Російський агент хотів вкрасти українські дрони: що йому загрожує

Шпигун регулярно доповідав куратору – одному з керівників так званого "міністерства оборони Придністров’я", який співпрацює з ГРУ РФ.

Служба безпеки України затримала ще одного агента російської воєнної розвідки (ГРУ) поблизу Одеси. Ним виявився мешканець невизнаного Придністров’я, якого перекинули в Україну для шпигунської діяльності.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

За даними слідства, зловмисник прибув на Одещину з метою завербувати українського військовослужбовця, який працює з безпілотниками. Через нього агент планував отримати технічну документацію на новітні ударні та розвідувальні БпЛА.

Оперативники СБУ викрили агента одразу після його прибуття в Україну – він вдавав із себе підприємця, що нібито займається імпортом продовольчої продукції. Подальше документування дій зловмисника дозволило затримати його на гарячому – під час спроби отримати флеш-носій із секретною інформацією щодо БпЛА.

За оперативними даними, агент мав намір передати ці матеріали до Придністров’я, щоб там налагодити виробництво бойових дронів для Росії.

Під час затримання у шпигуна виявили два пістолети, які відправили на експертизу.

Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Черкаській області Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові удари РФ по військовій та енергетичній інфраструктурі центрального регіону України.

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