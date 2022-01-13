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Розбиті вщент машини та постраждалі: на трасі Одеса-Київ сталася ДТП (відео)

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Розбиті вщент машини та постраждалі: на трасі Одеса-Київ сталася ДТП (відео)

Що стало причиною аварії - невідомо.

На трасі Одеса-Київ трапилася серйозна ДТП. За попередніми даними, є постраждалі.

Відео та фото з місця аварії з’явилися у місцевому Телеграм-каналі.

Що стало причиною аварії - наразі невідомо, також не зазначається кількість постраждалих. На фото видно, що автівки розбиті вщент.

 Нагадаємо, під Одесою водій вантажівки Renault виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в автомобіль Skoda. На місці ДТП загинув 58-річний водій легкового авто. 

 Вантажівка також врізаласьяу стовп. Водій фури одразу після аварії зачинився в кабіні. Згодом він пояснив, що боявся самосуду.

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