Громадський рух "Чесно" довідався, хто судиться з нардепом Клочко за борги

Рух "Чесно" довідався про те, що народний депутат Андрій Клочко фігурує в черговій судовій справі. Він заборгував комунальному підприємству Житомирщини майже 15 000 грн.

Народний депутат Андрій Клочко від "Слуги народу" заборгував комунальному підприємству Житомирщини кошти. Йдеться про майже 15 тис. грн, які нардеп відмовився сплачувати.

Про це повідомляє громадський рух "Чесно".

Зазначається, що відповідну інформацію рух "Чесно" отримав у Житомирському господарському суді.

"Там підтвердили, що у справі №906/782/22 народний депутат виступає відповідачем, а позов подало КП “Агенція з питань регіонального розвитку Житомирської області”. Андрій Клочко винен майже 15 000 грн і не хоче їх сплачувати", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Клочко очолював обласний осередок партії "Слуга народу" до 2021 року. Згодом він відкрив свою приймальню в Ірпені, де його неодноразово бачили із "недоброчесним забудовником і ексмером Ірпеня" Володимиром Карплюком.

Рух "Чесно" повідомляє, що народний депутат Клочко є також фігурантом низки антикорупційних розслідувань. Зокрема журналісти Bihus.info опублікували розслідування, згідно з яким мати народного депутата, 70-річна Наталія, протягом останніх двох років стала власницею двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто Tesla. При цьому народний депутат отримував компенсацію за житло з коштів платників податків.

Крім того, у вересні Клочко виступив із законотворчою ініціативою, яка мала на меті зірвати конкурс на призначення очільника НАБУ і спростити процедуру його звільнення. Окрім цього, підтримка такої ініціативи негативно впливала б на систему антикорупційних та правоохоронних органів — НАЗК, ДБР, БЕБ. G-7 розкритикував законопроєкт. Після цього народні депутати не винесли це питання у порядок денний сесії.

Перед цим засіданням члени комітету висловили недовіру Клочку. Рух "Чесно" разом з іншими ГО ініціював заяву з вимогою не підтримувати цей законопроєкт Клочка та розглянути питання про усунення його з посади, зокрема і через те, що він як голова Комітету раніше допускав під час засідання голосування сторонньої людини і зараховував ці голосування "за".

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