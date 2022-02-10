"Саме для приміських доріг": у Харкові продають автомобіль-танк

"Саме для приміських доріг": у Харкові продають автомобіль-танк

Винахідники помістили позашляховик на гусеничний хід.

У Харкові продають Mitsubishi Pajero Sport на гусеничному ходу. Автомобіль-танк місцеві винахідники створили власноруч.

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Зараз вони вирішили збути своє творіння, повідомляють у мсцевих пабліках..

"Умільці поставили Mitsubishi Pajero Sport на гусеничний хід, тепер автомобіль здатний легко пересуватися пересіченою місцевістю. За нерозмитнене авто 2003 року випуску продавець просить 15 тисяч доларів", - йдеться в публікації.

Користувачі Мережі прокоментували винахід:

Саме для приміських доріг, де ями по 30 см.

Прикольно. На харківську Швейцарію такий потрібен. Буде крутий атракціон. Прикольніше ніж баги. Якщо година, брати 400-500 грн, норм тема.

Нагадаємо, що у Києві старенький БРДМ перетворили у люксовий лімузин, який проїде будь-де.

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