"Как раз для пригородных дорог": в Харькове продают автомобиль-танк

"Как раз для пригородных дорог": в Харькове продают автомобиль-танк

Изобретатели поместили внедорожник на гусеничный ход.

В Харькове продают Mitsubishi Pajero Sport на гусеничном ходу. Автомобиль-танк местные изобретатели создали своими руками.

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Сейчас они решили сбыть свое творение, сообщают в местных пабликах.

"Умельцы поставили Mitsubishi Pajero Sport на гусеничный ход, теперь автомобиль способен легко передвигаться по пересеченной местности. За нерастаможенное авто 2003 года выпуска продавец просит 15 тысяч долларов", — говорится в публикации.

Пользователи Сети прокомментировали изобретение:

Именно для загородных дорог, где ямы по 30 см.

Прикольно. На харьковскую Швейцарию такой нужен. Будет крутой аттракцион. Прикольнее баг. Если час, брать 400-500 грн, норм тема.

Напомним, что в Киеве старенький БРДМ превратили в люксовый лимузин, который проедет где угодно.

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