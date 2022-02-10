"Как раз для пригородных дорог": в Харькове продают автомобиль-танк

Изобретатели поместили внедорожник на гусеничный ход.
В Харькове продают Mitsubishi Pajero Sport на гусеничном ходу. Автомобиль-танк местные изобретатели создали своими руками.
Сейчас они решили сбыть свое творение, сообщают в местных пабликах.
"Умельцы поставили Mitsubishi Pajero Sport на гусеничный ход, теперь автомобиль способен легко передвигаться по пересеченной местности. За нерастаможенное авто 2003 года выпуска продавец просит 15 тысяч долларов", — говорится в публикации.
Пользователи Сети прокомментировали изобретение:
- Именно для загородных дорог, где ямы по 30 см.
- Прикольно. На харьковскую Швейцарию такой нужен. Будет крутой аттракцион. Прикольнее баг. Если час, брать 400-500 грн, норм тема.
Напомним, что в Киеве старенький БРДМ превратили в люксовый лимузин, который проедет где угодно.
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