СБУ ліквідувала ще три схеми втечі ухилянтів за кордон: що вигадали цього разу

Служба безпеки протягом тижня нейтралізувала ще три схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У західних регіонах затримано 16 осіб, причетних до організації нелегальних "трафіків".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Організатори схем за гроші пропонували військовозобов’язаним своє сприяння у виїзді за межі України на підставі фіктивних медичних довідок та в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість таких "послуг" становила до 12 тис. євро.

Закарпаття:



СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке спеціалізувалось на нелегальній міграції до країн Євросоюзу. До складу групи входило 12 осіб. Вони підвозили своїх "клієнтів" за декілька кілометрів до лінії кордону, а далі супроводжували їх пішки по заздалегідь підготовленому маршруту через лісові стежки.

Під час обшуків у зловмисників виявлено незареєстровану стрілецьку зброю з набоями та бойову гранату РГД.

Івано-Франківщина

Канал втечі ухилянтів за кордон організували чотири мешканців регіону. Зловмисники займалися виготовленням фіктивних довідок місцевої військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби за станом здоров’я. На підставі підробок ухилянтів вивозили за кордон.

Тернопільська область

Викрито злочинну групу, учасники якої за гроші "записували" потенційних призовників до водійського складу місцевого підприємства, яке нібито здійснювало міжнародні перевезення. Таким чином ухилянти отримували можливість незаконно виїхати за кордон як водії, окремі з них навіть не мали водійських посвідчень.

Нагадаємо, на Закарпатті ухилянта, який "заблукав" дорогою до військової частини, на чотири роки відправили до в’язниці.

Читайте також: