СБУ підтвердила гучне затримання в Мукачеві: подробиці справи

За скоєні злочини керівнику силового блоку банди загрожує до 10 років ув'язнення.

Служба безпеки та Національна поліція знешкодили організоване злочинне угруповання, яке тероризувало та залякувало мешканців Закарпаття.

Про це повідомили в СБУ.

"У результаті комплексних заходів у Мукачеві затримано керівника силового блоку банди, яку координував колишній народний депутат від Партії регіонів. Наразі екснардеп очолює одну з районних рад області", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, члени так званого "силового блоку" на замовлення ексрегіонала здійснювали акти насильства та чинили тиск на його політичних конкурентів.

"Так, наприклад, учасники банди намагалися залякати одного з депутатів Закарпатської облради. Задокументовано, що фігуранти здійснили підрив на подвір’ї його домоволодіння, використовуючи вибухівку. А перед тим неодноразово підпалювали його помешкання та рухоме майно", – повідомили в СБУ.

СБУ затримала ватажка бандитів, які діяли за вказівкою голови Мукачівської районної ради

Затриманому ватажку бандитів повідомлено про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна (чч. 3, 4 ст. 27, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України). За скоєні злочини йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Наразі слідство триває, щоб притягти до відповідальності усіх причетних до діяльності банди.

Нагадаємо, за інформацією журналістів, затриманим керівником силового блоку виявився Мирослав Чопей, який діяв за вказівками Михайла “Блюка” Ланя, голови Мукачівської районної ради.

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