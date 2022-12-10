СБУ викрила диякона УПЦ МП, який агітував за "приєднання" Запоріжжя до РФ

Диякон ставив під сумнів суверенітет України і закликав до участі у фейковому "референдумі".

Служба безпеки України викрила чергового священнослужителя УПЦ МП, який підтримував анексію Запорізької області.

Про це повідомляють у відомстві.

Затриманий користувався профілем у забороненій в Україні соцмережі "Вконтакте", і від свого імені репостив заклики прокремлівських блогерів на підтримку фейкового референдуму.

Він коментував російські публікації та агітував людей приходити на виборчі дільниці та голосувати на користь країни-агресора.

А у своїх дописах і коментарях він також заперечував існування українського народу як такого, української мови й української культури.

Диякон ставив під сумнів державний суверенітет і територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах.

Ініційована СБУ незалежна експертиза опублікованих матеріалів підтвердила підривну діяльність священнослужителя. До нього прийшли з обшуком і знайшли комп'ютерну техніку з доказами його діяльності.

Наразі йому повідомлено про підозру за двома статтями:

ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);

ч. 1 ст. 161 (навмисні дії, спрямовані на розпалювання національної, релігійної ворожнечі) Кримінального кодексу України.

Напередодні СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії Української православної церкви Московського патріархату архієпископу, який здійснював антиукраїнську діяльність.

Нагадаємо, у кінці листопада СБУ провела низку обшуків у храмах, монастирях і лаврах УПЦ МП, зокрема в Києво-Печерській. Серія обшуків почалася після скандалу через молебень у Києво-Печерській лаврі, під час якого парафіяни співали пісню "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка-Русь". Священнику за це повідомили про підозру.

Згодом СБУ провела обшуки в монастирях на Закарпатті, у Мукачівській єпархії, в Івано-Франківській єпархії, у Почаївській духовній семінарії та в Тернопільській єпархії. Під час обшуків знайшли численні докази проросійської пропаганди та ймовірної співпраці представників УПЦ МП з Росією.

УПЦ МП продовжує стверджувати, що не має стосунку до РПЦ і патріарха Кирила, який відкрито підтримує війну і вбивства українців.

Зеленський за 3 грудня: війна, церква, енергетика

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