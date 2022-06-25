СБУ викрила російського агента у Мукачевому

Служба безпеки України затримала агента російських спецслужб у Мукачевому.
Росіянин мав збирати суспільно-політичну інформацію в регіоні, а потім передавав її своїм кураторам у РФ.
Про це йдеться на сайті СБУ.
"Зловмисником виявися громадянин рф, який прибув у регіон для збору суспільно-політичної інформації. Він передавав її своїм кураторам для підготовки ворожих диверсій і спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розхитування обстановки у прикордонних районах", - йдеться у повідомленні.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області Міграційна служба виявила 46-річного громадянина Росії, який є у санкційному списку РНБО. Він в’їхав до України наприкінці 2017-го. Отримав посвідку на тимчасове проживання, бо мав шлюб з українкою. У зазначений термін росіянин не покинувкраїну, в мешкав в одному з регіонів з недійсним паспортом.
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