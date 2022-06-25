Спека в Україні набирає оберти: прогноз погоди на неділю, 26 червня

У неділю, 26 червня, спека в Україні посилиться, у деяких регіонах пройдуть короткочасні грозові дощі.

Погода буде мінливо хмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, у неділю, 26 червня, у південній частині ітимуть грозові дощі, у східних, вдень і в центральних областях місцями очікуються невеликі короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер північно-східний (у західних областях східний та південно-східний), 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°, на Закарпатті подекуди 33-35°.

26 червня у більшості західних, південних, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 26 червня буде сухо. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.

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Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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