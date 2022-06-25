ДБР заблокувало криптовалютні акаунти росіян, які обходили санкції

Для блокування відповідних акаунтів, українська сторона звернулась до провідних світових криптовалютних бірж з проханням застосувати відповідні обмежувальні заходи.

Державне бюро розслідувань встановило факти використання росіянами криптовалютних бірж для обходу санкцій, застосованих проти Росії.

Про це йдеться на сайті ДБР.

Правоохоронці встановили, що окремі представники криптоіндустрії, зокрема й в Україні, дозволяли користувачам з Російської Федерації та Республіки Білорусь здійснювати анонімні транскордонні валютообмінні та криптовалютні операції всупереч вимогам FATF та в обхід санкцій.

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"Для блокування відповідних акаунтів, українська сторона звернулась до провідних світових криптовалютних бірж з проханням застосувати відповідні обмежувальні заходи. Більшість з них вже заблокували акаунти, на які вказали українські правоохоронці", - повідомили у ДБР.

За даними Telegram-каналу "Україна зараз", в рамках справи цього тижня було проведено низку обшуків в компаніях, зареєстрованих в Україні.

Зокрема, в БЦ "Європа плаза" (бульвар Тараса Шевченка, 37/12) та в приміщенні "Фан-Бару" (проспект Перемоги, 31). В офісах цих кол-центрів працювали близько 500 сейлерів.

Саме ці приміщення арендує відома фінансова піраміда Milton Group, яка також займається криптовалютними операціями.

Нагадаємо, СБУ викрила агентурну мережу ГРУ РФ, яка мала допомагати ворогові в захопленні України. До цієї мережі входив нардеп Андрій Деркач, який був завербований 2016 року.

Нардеп Давид Арахамія повідомив, що викриття Службою безпеки України агентурної мережі російської розвідки, до якої входив Деркач, дозволило отримати докази, які мають лягти в основу найжорсткіших санкцій.

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