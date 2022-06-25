Якби довелось поступитися підтримкою України, Борис Джонсон пішов би у відставку

Британський прем'єр-міністр наголосив, що питання підтримки України є принциповим для нього.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що піде у відставку, якщо доведеться зупинити підтримку України.

Про це він повідомив у інтерв'ю ВВС.

Відповідаючи на запитання про те, чи є якісь принципові питання, через які він розглядав би відставку, Джонсон сказав, що якби йому довелося відмовитися від підтримки України.

"Якби мені сказали, що ми повинні відмовитися від української справи, тому що вона ставала надто складною, а вартість підтримки цього народу є надто великою з погляду інфляції, економічної шкоди, я б визнав, що програв дуже важливу суперечку, і я б пішов", – зазначив прем'єр-міністр.

Він додав, що наразі не бачить такої ситуації.

Нагадаємо, Борис Джонсон отримав вотум довіри і залишається прем'єр-міністром Великої Британії. Підставою для відставки Джонсона став гучний скандал із вечірками в розпал локдауну та пандемії COVID-19 у травні 2020 року. Сам Джонсон публічно вибачився за цей скандал, але відмовився залишати посаду.

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