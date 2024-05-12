Що дасть Україні створення Сил безпілотних систем: в Мінобороні дали вичерпну відповідь

Створення Сил безпілотних систем в Україні забезпечить нашій державі перевагу над ворогом. Новий вид військ має потужний наявний досвід з використання дронів на полі бою.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Як зазначається, Сили оборони нашої держави використовують безпілотники давно, проте ідея створення Сил безпілотних систем з’явилася нещодавно. 7 травня після доручення президента Володимира Зеленського Кабмін підтвердив створення нового роду військ.

“Головне, щоб люди розуміли: будь-яка війна – це війна спроможностей. Зараз у нас є спроможність, президент підписав указ про створення командування безпілотних систем, а ми зі своєї сторони використовуємо дрони як розвідувальні, так і бомбери, для того, щоб захищати країну”, – наголосив Умєров.

Він також додав, що потрібно мати перевагу над ворогом, тому дрони можуть стати справжньою зброєю перемоги для України. Завдання нового командування буде масштабувати досвід, отриманий безпосередньо на полі бою.

"Дослідники працюють, науковці працюють, підприємці працюють. Сподіваюсь, що ми будемо непереможними, маючи такий рід сил в Збройних Силах України", – наголосив Умєров.

Нагадаємо, що ГУР ймовірно атакувало безпілотниками Волгоградський нафтопереробний завод.

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