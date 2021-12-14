Що подарувати мамі на Новий рік 2022? / pixabay.com

Що подарувати мамі на Новий рік 2022: кращі ідеї подарунків

Що подарувати мамі на Новий рік 2022: кращі ідеї подарунків

Якщо ви все ще думаєте, який подарунок мамі на Новий рік 2022 вибрати, ідеї ТСН.ua вам допоможуть знайти гарний варіант.

Раніше ми вже писали, що можна подарувати татові на Новий рік 2022. Тому прийшов час обирати подарунок найріднішій людині. Перш за все, обов’язково враховуйте потреби своєї матері. А якщо хороших ідей у вас немає, можна скористуватися наступним списком:

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улюблена книга;

біжутерія або ювелірні прикраси — браслети, кулон з ланцюжком, сережки: вибір тут дуже великий, тому головне обирати від усього серця;

елементи для декору будинку — різноманітні шкатулки, картини, статуетки;

косметика — кожна жінка любить користуватися косметикою, але не завжди знаходить гроші для того, аби купити собі дорогі набори;

парфуми — тут потрібно точно знати, який саме запах подобається ваші матері;

шкіряні аксесуари — гаманець, сумка;

новорічні подарунки, пов’язані з хобі — шиття, в’язання, вишивання;

кухонні дрібнички або набори посуду;

квіти у горщику — якщо ваша мама любить доглядати за рослинами і має їх багато удома, також підійде набір для вирощування пряних трав на підвіконні чи спеціальні інструменти для догляду за рослинами;

букет з солодощів або коробка улюблених шоколадних цукерок.

А якщо ви хочете підібрати корисний подарунок, який буде ще й дуже цікавим, можете вибрати гідромасажну ванночку для ніг.

Що подарувати мамі на Новий рік 2022: ідеї для унікальних вражень

Улюблена книга, як подарунок мамі на Новий рік 2022 / pixabay.com

Якщо ви хочете по-справжньому вразити свою маму і подарувати їй не стільки дорогий подарунок, скільки позитивні емоції, тоді вам допоможе наступний список:

сертифікат на похід в спа-салон;

книги про здоров’я, саморозвиток, самомасаж вдома;

курси для вивчення нового хобі або іноземної мови;

портрет ручної роботи тільки вашої мами або усієї родини;

сертифікат в улюблений інтернет-магазин, щоб мама сама вибрала собі подарунок на Новий рік 2022;

поїздка в санаторій для оздоровлення.

Що подарувати мамі на Новий рік 2022: бюджетні варіанти

Що подарувати мамі на Новий рік 2022: бюджетні варіанти / pixabay.com

Якщо грошей не вистачає, але хочеться порадувати маму приємним, корисним, але не дорогим подарунком, можна звернути увагу на такі презенти: