Удар по Кривому Рогу: зросла кількість жертв і постраждалих

Сьогодні окупанти завдали удару по місту Кривий Ріг. Попередньо двоє загиблих і 13 постраждалих.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Спочатку він заявив про одного загиблого і 8 постраждалих.

Пізніше Лисак повідомив, що в лікарні помер чоловік, поранений під час ракетного удару по Кривому Рогу. Таким чином, російська атака забрала два життя.

"За інформацією на зараз, постраждалих – 13", – написав голова ОВА.

Наслідки удару по Кривому Рогу 6 грудня

Рятувальники обстежують потрощену будівлю.

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