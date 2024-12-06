Удар по Кривому Рогу: зросла кількість жертв і постраждалих

У Кривому Розі двоє загиблих.
Сьогодні окупанти завдали удару по місту Кривий Ріг. Попередньо двоє загиблих і 13 постраждалих.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Спочатку він заявив про одного загиблого і 8 постраждалих.
Пізніше Лисак повідомив, що в лікарні помер чоловік, поранений під час ракетного удару по Кривому Рогу. Таким чином, російська атака забрала два життя.
"За інформацією на зараз, постраждалих – 13", – написав голова ОВА.
Рятувальники обстежують потрощену будівлю.
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