Удар по Кривому Рогу: возросло количество жертв и пострадавших

В Кривом Роге двое погибших.
Сегодня оккупанты нанесли удар по городу. Предварительно двое погибших и 13 пострадавших.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Сначала он заявил об одном погибшем и 8 пострадавших.
Позже Лысак сообщил, что в больнице скончался мужчина, раненый во время ракетного удара по Кривому Рогу. Таким образом, российская атака унесла две жизни.
"По информации на данный момент, пострадавших – 13", - написал глава ОВА.
Спасатели обследуют разбитое здание.
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