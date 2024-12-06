Удар по Кривому Рогу: возросло количество жертв и пострадавших

Сегодня оккупанты нанесли удар по городу. Предварительно двое погибших и 13 пострадавших.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Сначала он заявил об одном погибшем и 8 пострадавших.

Позже Лысак сообщил, что в больнице скончался мужчина, раненый во время ракетного удара по Кривому Рогу. Таким образом, российская атака унесла две жизни.

Наслідки удару по Кривому Рогу 6 грудня

"По информации на данный момент, пострадавших – 13", - написал глава ОВА.

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Спасатели обследуют разбитое здание.

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