Що потрібно Україні для перемоги: думка підполковника ЗСУ

ЗСУ докладають максимуму зусиль для того, щоб вибити ворога з української землі. Однак для перемоги нам потрібна повна мобілізація людських ресурсів.

Про це сказав підполковник ЗСУ Михайло Ніколов в інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову.

"І ми маємо бути єдині, ми маємо стати українською нацією. У бажанні завдати поразки російській армії та відродити Україну надалі. Тому що битва на трудовому фронті буде навіть у разі перемоги – це буде важка битва для того, щоб зберегти Україну", – вважає він.

Раніше голова НБУ спрогнозував, скільки ще триватиме війна в Україні.

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