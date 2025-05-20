Чи можна обрізати бузок влітку? / © Pexels

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Хоча дехто залишає кущі бузку без обрізання, насправді потрібно дотримуватися певних схем і термінів. Лише в цьому разі кущ не здичавіє, його крона не загущуватиметься, а суцвіття стануть дуже великими. Однак якщо обрізати бузок надто сильно, він на деякий час втратить здатність квітнути.

Коли краще обрізати бузок

Багатьох садівників цікавить, чи можна обрізати бузок влітку? Насправді саме після квітіння — найкращий період, щоб видалити зів'ялі суцвіття та прорідити крону. Видаляти сухі квіти бузку потрібно не лише з естетичної точки зору. У цієї рослини формування плодів і насіння конкурує з розвитком нових пагонів, на кінцях яких і формуються потім нові квіткові бруньки. Саме тому важливо видаляти суцвіття в червні, щоб кущ не витрачав поживні речовини на зав'язування насіння. Обрізати їх потрібно трохи вище за найближчу пару листя.

До зав'язування плодів більше схильні немахрові сорти бузку широколистого і звичайного. Тому в них видаляти зів'ялі суцвіття дуже важливо. Якщо обрізати кущ у середині літа чи восени, бажаного ефекту ви не отримаєте.

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Сорти з махровими і напівмахровими квітками утворюють насіння рідше. Тому їх можна обрізати в будь-який час протягом літа.

Формувальне та омолоджувальне обрізання також проводять саме в червні. Старі гілки повністю обрізати не варто, тому що саме на них формуються суцвіття бузку. Однак не можна вирізати лише молоді гілки, тому що згодом квітіння може взагалі припинитися. Фахівці радять залишати на молодих кущах щонайменше 3-4 основні стовбури, а зі старих зрізати більше половини багаторічних пагонів біля куща.

Також можете вкоротити й інші гілки на 30-60%. Хоча тоді наступного року бузок не зацвіте, однак він значно збільшить розмір суцвіть вже за два роки.

Не забувайте зрізати у кроні товсті пагони та вигнуті гілки, які надто випирають і загущують дерево. Уражені і хворі гілки також обрізаються, щоб скоригувати симетрію куща.

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А ось молоді зелені пагони вкорочувати не рекомендується. Вже наступного року на них розпустяться пишні запашні квіти. Прикороневу поросль найчастіше видаляють у будь-який час.

Обрізання бузку проводять гострим секатором або ножицями під прямим кутом. Якщо гілка дуже велика, її можна і спиляти. Зріз, діаметр якого понад 3 см, потрібно одразу обробити. Так ви зможете захистити кущ від грибка та інфекцій.

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