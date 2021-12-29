Шмигаль запевнив, що тотальних локдаунів в Україні більше не буде

Шмигаль запевнив, що тотальних локдаунів в Україні більше не буде

Бізнес зможе працювати в "червоних" зонах карантину за умови 100% вакцинації працівників.

Кабінет міністрів більше не планує вводити тотальні локдауни в Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, пише РБК-Україна.

"Завдяки запуску безкоштовної вакцинації ми більше не плануємо вводити тотальні локдауни. Бізнес може працювати навіть в "червоних" зонах якщо його працівники вакциновані на 100%", - сказав Шмигаль.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Станом на 29 грудня два регіони потрапили у "помаранчеву" зону епідемічної небезпеки. Йдеться про Донецьку та Чернігівську області.

Ще дві області поки що залишаються "червоними" - Волинська та Запорізька. Однак це не надовго, оскільки на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було вирішено від опівночі 30 грудня 2021 року встановити на території цих двох регіонів "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

Від 23 грудня на території Київської, Житомирської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей почали діяти обмеження, встановлені для "жовтої" зони карантину.

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