Шпигувала за оборонцями Чернігова: СБУ затримала агентку РФ

Служба безпеки України затримала агентку російського ГРУ. Вона під виглядом поїздок у таксі шпигувала за оборонцями Чернігова.

Про це повідомила СБУ.

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Як стало відомо правоохоронцям, зловмисницею виявилася 16-річна місцева жителька, яку РФ втягнула у злочинну діяльність і яка допомагала рашистам готувати новий повітряний удар по регіону.

"Щоб "обійти" українську ППО, агентка мала виявити і передати агресору координати зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, що обороняють прикордонну область", - йдеться у повідомленні.

Для того, щоб не бути виявленою, дівчина користувалася послугами таксі. Вона об’їжджала місцевість і приховано фіксувала потрібні об’єкти.

"Після таких поїздок фігурантка поверталася додому, де формувала агентурний звіт для свого російського куратора у вигляді медіафайлів з "потрібними" геолокаціями", - зазначають в СБУ.

Російську агентку затримала "на гарячому", коли вона фотографувала оборонний об’єкт. Вона перебувала на прямому зв’язку з кадровим співробітником російського ГРУ. Комунікація відбувалася через анонімний чат у месенджері.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Листування з представником РФ

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Раніше Служба безпеки та Національна поліція затримали двох малолітніх агентів РФ. 28 листопада фігуранти здійснили теракт у Вишгородському районі на Київщині.

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