Шпионила за защитниками Чернигова: СБУ задержала агентку РФ

Служба безопасности Украины задержала агента российского ГРУ. Она под видом поездок в такси шпионила за защитниками Чернигова.

Об этом сообщила СБУ.

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Как стало известно правоохранителям, злоумышленницей оказалась 16-летняя местная жительница, которую РФ вовлекла в преступную деятельность и помогала рашистам готовить новый воздушный удар по региону.

"Чтобы "обойти" украинскую ПВО, агент должна была выявить и передать агрессору координаты зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ, защищающих приграничную область", — говорится в сообщении.

Для того чтобы не быть обнаруженной, девушка пользовалась услугами такси. Она объезжала местность и скрыто фиксировала нужные объекты.

"После таких поездок фигурантка возвращалась домой, где формировала агентурный отчет для своего российского куратора в виде медиафайлов с "нужными" геолокациями", — отмечают в СБУ.

Российскую агентку задержала "на горячем", когда она фотографировала оборонный объект. Она была на прямой связи с кадровым сотрудником российского ГРУ. Коммуникация проходила через анонимный чат в мессенджере.

Во время обысков у задержанной изъят мобильный телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Переписка с представителем РФ

Фигурантке доложено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Ранее Служба безопасности и Национальная полиция задержали двух малолетних агентов РФ. 28 ноября фигуранты совершили теракт в Вышгородском районе Киевской области.

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