Сиділа до вечора: у Херсоні горе-батько забув дитину на дитячому майданчику

Сиділа до вечора: у Херсоні горе-батько забув дитину на дитячому майданчику

До поліції звернулися небайдужі містяни.

У Херсоні батько залишив на дитячому майданчику 7-річну доньку. Чоловік сказав, що повернеться, але забув про дитину.

Про це повідомили у поліції Херсонської області.

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До поліції надійшов дзвінок від жінки, що біля ліцею на дитячому майданчику по вул.Вишнева вона помітила маленьку дівчинку без супроводу дорослих.

Дитина назвала своє ім’я, прізвище і сказала, що вдень її на майданчик привів тато після школи та сказав, що незабаром її забере. Школярка нікуди не ходила і чекала на батька до самого вечора.

Дівчинку відвезли до Херсонського районного управління поліції, де почали проводити заходи зі встановлення її батьків. Адресу свого проживання чи номери телефонів батьків дитина не знала.

Інформацію з фото дівчинки розмістили у соцмережах і вже впродовж години почали надходити відгуки.

Дівчинку впізнали і повідомили її батькам.

До поліції приїхала 38-річна мати неповнолітньої. Жінка пояснила, що була відсутня у справах, а чоловік того дня мав забрати зі школи та дитячих садочків їх п’ятьох дітей. Ймовірно, він не встиг повернутися за донькою, поки забирав і відводив додому інших дітей. Чоловік думав, що дівчинка сама прийде додому. Правоохоронці склали протокол на матір.

Нагадаэмо, у Херсонській області в одному із сіл поліцейські разом із соцпрацівником та медиком вилучили трьох дітей з родини, яка перебуває на обліку. Наразі діти проживають у сім’ях родичів.

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