Синоптики попереджають про грозу і дощ: де в Україні зіпсується погода 

В Україні сьогодні, 12 червня, майже в половині регіонів очікуються дощі, грози.
Cтовпчики термометрів сягатимуть +32 градусів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні вночі в Карпатах та Чернівецькій області, вдень у північних (крім Житомирської), Вінницькій, Харківській та Одеській областях місцями дощ, гроза. На решті території без опадів. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +14 +18, вдень +27 +30 градусів
- на заході вночі +13 +18 градусів, а вдень +24 +27
- у східних областях вночі +16 +20, вдень +29 +32 градусів
- на півдні країни вночі +17 +22 градусів, а вдень +27 +33
- у центральних областях вночі +16 +18, вдень +30 +32 градусів
Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.
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