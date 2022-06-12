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Синоптики попереджають про грозу і дощ: де в Україні зіпсується погода 

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Синоптики попереджають про грозу і дощ: де в Україні зіпсується погода 

Фото: pixabay.com

В Україні сьогодні, 12 червня, майже в половині регіонів очікуються дощі, грози. 

Cтовпчики термометрів сягатимуть +32 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, сьогодні вночі в Карпатах та Чернівецькій області, вдень у північних (крім Житомирської), Вінницькій, Харківській та Одеській областях місцями дощ, гроза. На решті території без опадів. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +14 +18, вдень +27 +30 градусів
  • на заході вночі +13 +18 градусів, а вдень +24 +27
  • у східних областях вночі +16 +20, вдень +29 +32 градусів
  • на півдні країни вночі +17 +22 градусів, а вдень +27 +33
  • у центральних областях вночі +16 +18, вдень +30 +32 градусів

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри. 

Погода в Україні: по всій території протягом тижня очікується шквальний вітер і дощі

Погода в Україні: по всій території протягом тижня очікується шквальний вітер і дощі

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