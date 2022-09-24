Синоптики прогнозують сніголавинну небезпеку у високогір'ї Карпат

Погодні умови погіршаться найближчими днями.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій області.

"Протягом ночі та ранку 24-25 вересня на Франківщині прогнозують заморозки на поверхні ґрунту 0-3°C", — йдеться у повідомленні.

24 та 25 вересня у високогір'ї Карпат синоптики прогнозують помірну сніголавинну небезпеку (другий рівень). Станом на 24 вересня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Вітер західний 3 м/с. Температура повітря -2°C.

Раніше синоптики повідомляли, що зима в Україні має видатися теплою та без опадів.

Перший сніг в Україні: гірський рятувальний Василь Фіцак ексклюзивно у "Сніданку" з гори Піп Іван

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