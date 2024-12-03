Синоптикиня розповіла, якою буде погода в Україні 4 грудня

В Україні температура залишиться без значних змін, але тумани зменшать видимість і додадуть зимової атмосфери.

Погода в Україні найближчими днями не планує зазнати суттєвих змін. Атмосфера, відзначаючи нестабільність навколо, вирішила підтримати синоптичну рівновагу, тож 4 грудня можна очікувати схожі умови, як і сьогодні.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, опадів 4 грудня в Україні не буде, проте через тумани буде плохою видимість. Вони замінять дощі, створюючи атмосферу типового хмарного місяця. Вітер буде слабким, південно-східного напрямку.

Синоптикиня наголосила, що температура повітря суттєво не зміниться: вночі від 0 до -4 градусів, тому слід бути обережними через можливий слизький шлях. Вдень температура коливатиметься від -2 до +4 градусів, у Криму температура триматиметься на рівні +4…+6, а на південь Криму температура може піднятися до +6…+10 градусів.

У Києві, 4 грудня, обіцяють без істотних опадів, вночі температура буде варіюватися від -1 до -3 градусів, вдень — близько нуля.

Значні опади на українській території очікуються лише 6 грудня, на день святого Миколая.

Нагадаємо, у Харкові та області терміново запроваджено підвищений рівень небезпеки через складні погодні умови.