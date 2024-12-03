Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 4 декабря

В Украине температура останется без значительных изменений, но туманы снизят видимость и добавят зимней атмосферы.

Погода в Украине в ближайшие дни не планирует претерпеть существенных изменений. Атмосфера, отмечая нестабильность вокруг, решила поддержать синоптическое равновесие, так что 4 декабря можно ожидать схожие условия, как и сегодня.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, осадков 4 декабря в Украине не будет, однако из-за туманов будет плохой видимость. Они заменят дожди, создавая атмосферу типичного облачного месяца. Ветер будет слабым, юго-восточному направлению.

Синоптик подчеркнула, что температура воздуха существенно не изменится: ночью от 0 до -4 градусов, поэтому следует быть осторожными из-за возможного скользкого пути. Днем температура будет колебаться от -2 до +4 градусов, в Крыму температура будет держаться на уровне +4…+6, а к югу Крыма температура может подняться до +6…+10 градусов.

В Киеве, 4 декабря, обещают без существенных осадков, ночью температура будет варьироваться от -1 до -3 градусов, днем около нуля.

Значительные осадки на украинской территории ожидаются 6 декабря, на день святого Николая.

Напомним, в Харькове и области срочно введен повышенный уровень опасности из-за сложных погодных условий.