Скільки аварій сталося на блокпостах за 2023 рік: Клименко розповів

За 2023 рік зафіксували 43 випадки ДТП на блокпостах за участі військових.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що під час 43 випадків ДТП на блокпостах загинули 10 осіб, ще 39 отримали поранення.

Про це йдеться на сайті МВС.

"Коли почали розбиратися в причинах, то здебільшого це стан алкогольного сп'яніння або наркотичного сп'яніння водія, банальне перевищення швидкості, коли не зміг оцінити умови розташування блокпоста і не зміг справитись з керуванням свого автомобіля", - розповів Міністр.

Ігор Клименко закликав громадян ретельно дотримуватися правил проїзду через блокпости. Він нагадав, що йдеться не тільки про дисципліну, а й про безпеку і учасників дорожнього руху, які за кермом, і військових, і поліцейських.

Також очільник МВС додав, що після таких трагічних подій блокпост додатково позначають дорожніми знаками, відповідними яскравими стрічками і світловідбивною фарбою, а гвардійці та поліцейські проходять додаткові інструктажі для того, щоб уникнути таких ДТП та не стати жертвою несумлінних водіїв.

Нагадаємо, раніше заступник директора Департаменту комунікації МВС Антон Страшко повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 11 службовців, серед яких і військові, і поліцейські, загинули внаслідок ДТП на блокпостах.

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