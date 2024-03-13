Скільки дітей загинуло в Україні через війну: нові дані

Росія продовжує вбивати українських дітей.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України загинули 535 дітей та понад 1254 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Найбільше постраждало дітей у таких областях:
- Донецькій - 524,
- Харківській - 338,
- Херсонській - 149,
- Київській - 130,
- Дніпропетровській - 122,
- Миколаївській - 101,
- Запорізькій - 100,
- Чернігівській - 72,
- Луганській - 67.
Упродовж доби 12 березня внаслідок ракетного обстрілу окупантами Кривого Рогу Дніпропетровської області постраждали 10 дітей віком від 2 місяців до 17 років.
"Внаслідок ворожого авіаційного удару авіабомбою типу «КАБ» по смт Велика Писарівка Сумської області травмовано 7-річного хлопчика та 8-річну дівчинку", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, вночі проти 13 березня Сумах російський безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок. Є загиблі. З-під завалів врятували десять мешканців.