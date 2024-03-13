Скільки дітей загинуло в Україні через війну: нові дані

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України загинули 535 дітей та понад 1254 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій - 524,

Харківській - 338,

Херсонській - 149,

Київській - 130,

Дніпропетровській - 122,

Миколаївській - 101,

Запорізькій - 100,

Чернігівській - 72,

Луганській - 67.

Упродовж доби 12 березня внаслідок ракетного обстрілу окупантами Кривого Рогу Дніпропетровської області постраждали 10 дітей віком від 2 місяців до 17 років.

"Внаслідок ворожого авіаційного удару авіабомбою типу «КАБ» по смт Велика Писарівка Сумської області травмовано 7-річного хлопчика та 8-річну дівчинку", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, вночі проти 13 березня Сумах російський безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок. Є загиблі. З-під завалів врятували десять мешканців.

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