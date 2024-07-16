Скільки українців оновили дані за кордоном: цифра Міноборони

Там є чимало українців, які хочуть вступити до лав ЗСУ.
Від 18 травня військово-облікові дані за кордоном оновили близько 65 тисяч українців. Серед лідерів – Польща, Німеччина, Чехія і Канада.
Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.
"Ми маємо дійсно показники такі: 65 тисяч українців за кордоном оновили свої дані протягом 60 днів. Серед лідерів – Польща, Німеччина, Чехія і Канада. А взагалі по всьому світу дуже активно люди це робили саме за допомогою застосунку "Резерв+", – розповів Лазуткін.
Нагадаємо, певне відтермінування з оновленням даних можливе. До прикладу, якщо людина хворіла і не могла цього зробити.
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