Скільки українців оновили дані за кордоном: цифра Міноборони

Там є чимало українців, які хочуть вступити до лав ЗСУ.

Від 18 травня військово-облікові дані за кордоном оновили близько 65 тисяч українців. Серед лідерів – Польща, Німеччина, Чехія і Канада.

Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

"Ми маємо дійсно показники такі: 65 тисяч українців за кордоном оновили свої дані протягом 60 днів. Серед лідерів – Польща, Німеччина, Чехія і Канада. А взагалі по всьому світу дуже активно люди це робили саме за допомогою застосунку "Резерв+", – розповів Лазуткін.

Нагадаємо, певне відтермінування з оновленням даних можливе. До прикладу, якщо людина хворіла і не могла цього зробити.

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