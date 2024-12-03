Смертельна ДТП у Дніпрі: суд обрав запобіжний захід 19-річному підозрюваному

19-річний фігурант смертельної ДТП у Дніпрі залишиться під вартою без права застави.
У Дніпрі розпочато судове засідання щодо смертельної ДТП на Набережній Заводській. На ньому обрали запобіжний захід для 19-річного підозрюваного.
Про це повідомляє Суспільне.
Суд обрав 19-річному підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави
На судовому засіданні у справі смертельної ДТП в Дніпрі адвокат підозрюваного попросив відкласти розгляд для ознайомлення з матеріалами справи.
Правозахисник потерпілих Василь Серьогін висловив побоювання, що інший підозрюваний, неповнолітній пасажир BMW, може залишити територію України
Сам підозрюваний провину не визнає, відмовляється коментувати, чи був він за кермом, і відомо, що він раніше був судимий.
Нагадаємо, смертельна ДТП сталася у Дніпрі ввечері 1 грудня. На Набережній заводській автомобіль BMW зіткнувся із Ford. Внаслідок аварії загинула 10-річна дівчинка. Ще троє людей
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "СМЕРТЕЛЬНА ДТП У ДНІПРІ! За кермом був НЕПОВНОЛІТНІЙ МАЖОР?! Моторошні деталі про водія!"
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