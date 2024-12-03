Смертельна ДТП у Дніпрі: суд обрав запобіжний захід 19-річному підозрюваному

19-річний фігурант смертельної ДТП у Дніпрі залишиться під вартою без права застави.

У Дніпрі розпочато судове засідання щодо смертельної ДТП на Набережній Заводській. На ньому обрали запобіжний захід для 19-річного підозрюваного.

Про це повідомляє Суспільне.

Суд обрав 19-річному підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави

На судовому засіданні у справі смертельної ДТП в Дніпрі адвокат підозрюваного попросив відкласти розгляд для ознайомлення з матеріалами справи.

Правозахисник потерпілих Василь Серьогін висловив побоювання, що інший підозрюваний, неповнолітній пасажир BMW, може залишити територію України

Сам підозрюваний провину не визнає, відмовляється коментувати, чи був він за кермом, і відомо, що він раніше був судимий.

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася у Дніпрі ввечері 1 грудня. На Набережній заводській автомобіль BMW зіткнувся із Ford. Внаслідок аварії загинула 10-річна дівчинка. Ще троє людей

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "СМЕРТЕЛЬНА ДТП У ДНІПРІ! За кермом був НЕПОВНОЛІТНІЙ МАЖОР?! Моторошні деталі про водія!"

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