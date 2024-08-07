Спецпризначенці ГУР розгромили російські укріплення на Тендрівській косі

Спецпризначенці підрозділу активних дій "Артан" та Морського центру ГУР МО України учора провели операцію у північній частині Чорного моря. Вночі десантна група висадилась на Тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку, включаючи МТ-ЛБ та комплекс РЕБ противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян.

Про це повідомила пресслужба Головне управління розвідки України.

Під час бою російські сили зазнали втрат серед особового складу, але точна кількість ще невідома. Українські розвідники виконали всі завдання, включаючи секретні, і відійшли без втрат.

Це не перша успішна операція спецпризначенців ГУР на окупованій Тендрівській косі. Ці дії є частиною великого плану Сил безпеки і оборони України, який продовжує реалізовуватися.

Тендрівська коса — це довгий і вузький острів, який простягається на близько 65 км і має ширину до 1,8 км. Знаходиться вона в північних водах Чорного моря, поблизу Криму, який належить Україні та окупована РФ.

Нагадаємо, в ССО повідомили про загибель бійців 73-го морського центру спецоперацій під час виконання бойового завдання. Однак, точна кількість загиблих українських захисників на Тендрівській косі поки що невідома.

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