Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Спека повертається: прогноз погоди в Україні на 24 липня

Спека повертається: прогноз погоди в Україні на 24 липня

24 липня в Україні буде тепло і сухо / Фото: Associated Press

Завтра опадів не очікується.

Завтра, 24 липня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. На півдні та заході температура повітря сягатиме +30+31 градусів.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

За даними синоптиків:

  • на заході температура коливатиметься від +14 до +17 вночі й від +27 до +30 вдень
  • на півночі температура коливатиметься від +12 до +17 вночі й від +24 до +29 вдень
  • на півдні температура коливатиметься від +17 до +21 вночі й від +28 до +31 вдень
  • на сході температура коливатиметься від +14 до +20 вночі й від +24 до +29 вдень

Якою буде погода в Україні до кінця липня - читайте у новині.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
300
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація