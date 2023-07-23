Спека повертається: прогноз погоди в Україні на 24 липня

Завтра, 24 липня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. На півдні та заході температура повітря сягатиме +30+31 градусів.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

За даними синоптиків:

на заході температура коливатиметься від +14 до +17 вночі й від +27 до +30 вдень

на півночі температура коливатиметься від +12 до +17 вночі й від +24 до +29 вдень

на півдні температура коливатиметься від +17 до +21 вночі й від +28 до +31 вдень

на сході температура коливатиметься від +14 до +20 вночі й від +24 до +29 вдень

Якою буде погода в Україні до кінця липня - читайте у новині.

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