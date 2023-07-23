Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на 24 июля

Завтра осадков не ожидается.
Завтра, 24 июля, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. На юге и западе температура воздуха будет достигать +30+31 градусов.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
По данным синоптиков:
- на западе температура будет колебаться от +14 до +17 ночью и от +27 до +30 днем
- на севере температура будет колебаться от +12 до +17 ночью и от +24 до +29 днем
- на юге температура будет колебаться от +17 до +21 ночью и от +28 до +31 днем
- на востоке температура будет колебаться от +14 до +20 ночью и от +24 до +29 днем
Какая будет погода в Украине до конца июля — читайте в новости.
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