Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на 24 июля

Завтра, 24 июля, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. На юге и западе температура воздуха будет достигать +30+31 градусов.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

По данным синоптиков:

на западе температура будет колебаться от +14 до +17 ночью и от +27 до +30 днем

на севере температура будет колебаться от +12 до +17 ночью и от +24 до +29 днем

на юге температура будет колебаться от +17 до +21 ночью и от +28 до +31 днем

на востоке температура будет колебаться от +14 до +20 ночью и от +24 до +29 днем

Какая будет погода в Украине до конца июля — читайте в новости.

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