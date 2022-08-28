Спека та задуха перед похолоданням: прогноз погоди на 29 серпня

Понеділок, 29 серпня, в Україні відзначиться високою температурою повітря, спекою та задухою, перед прийдешнім похолоданням.

Так, 29-го серпня температура повітря становитиме впродовж дня 29-33°. А на заході буде вже свіжіша повітряна маса – 23-28°.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Дощі з грозами, переважно локального характеру, пройдуть на крайньому сході України, а в другій половині дня та надвечір прийдуть до західних областей і дістануться Житомирщини й Київщини.

На решті території домінуватиме суха погода.

Вітер перебудовуються із східного, південно-східного на північно-західний, буде помірним.

У Києві у понеділок стовпчики термометрів піднімуться вгору – очікується 30-32°.

Впродовж найближчої ночі та значну частину завтрашнього дня опадів не передбачається, а ось ввечері у понеділок пройде дощ з грозою.

Надалі температура повітря в Україні почне поступово знижуватися і вже 1-2 вересня на заході та півночі буде 18-23°, у центрі – 20-25°, а на півдні та сході – 25-29°.

"Зміна повітряних мас, хоч як ретельно прогнозуй, для багатьох часто виявляється сюрпризом. Тому бретельки, шортики, голі ноги-руки ще трохи актуальні, проте все ж підготуйтеся до зниження температури повітря на наступному тижні. Між іншим, на завтра ще й прогнозують магнітні бурі", - зазначила Діденко.

Нагадаємо, синоптик розповів, якою погодою потішать останні дні літа.

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