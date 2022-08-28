Жара и духота перед похолоданием: прогноз погоды на 29 августа

Понедельник, 29 августа, в Украине отличится высокой температурой воздуха, жарой и духотой, перед грядущим похолоданием.

Так, 29 августа температура воздуха будет составлять в течение дня 29-33°. А на западе будет уже свежая воздушная масса – 23-28°.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Дожди с грозами, преимущественно локального характера, пройдут на крайнем востоке Украины, а во второй половине дня и к вечеру придут в западные области и доберутся к Житомирской и Киевской области.

На остальной территории будет доминировать сухая погода.

Ветер перестраивается с восточного, юго-восточного на северо-западный, будет умеренным.

В Киеве в понедельник столбики термометров поднимутся вверх – ожидается 30-32°.

В ближайшую ночь и значительную часть завтрашнего дня осадков не предполагается, а вот вечером в понедельник пройдет дождь с грозой.

В дальнейшем температура воздуха в Украине начнет постепенно снижаться и уже 1-2 сентября на западе и севере будет 18-23°, в центре – 20-25°, а на юге и востоке — 25-29°.

"Смена воздушных масс, как тщательно ни прогнозируй, для многих часто оказывается сюрпризом. Поэтому бретельки, шортики, голые ноги-руки еще немного актуальны, однако все же подготовьтесь к снижению температуры воздуха на следующей неделе. Между прочим, на завтра еще и прогнозируют магнитные бури", — отметила Диденко.

Напомним, синоптик рассказал, какой погодой порадуют последние дни лета.

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