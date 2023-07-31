Справа про укриття в Одесі: Господарський суд спростував інформацію ЗМІ

В Одесі розглядали справу про повернення укриття у парку Шевченка колишнім орендарям.

Видання "Думська" днями повідомило, що в Одесі суд ухвалив рішення на користь колишніх орендодавців і повернув їм бомбосховище у парку Шевченка на вул. Маразліївській, 1а. Йдеться про компанію "Центр естетичного виховання "Золоті сторінки", яка орендувала приміщення від 2016 року у Фонду державного майна.

У червні 2022 року термін дії договору оренди закінчився, тоді команда "Зеленого театр"у звернулася до ФДМУ і взяла в оренду приміщення.

Пресслужба Господарського суду Одеської області спростувала цю заяву і розповіла про деталі справи.

"Господарський суд Одеської області розглянув справу за позовом ТОВ "Центр естетичного виховання "Золоті Сторінки" до РВ ФДМ України по Одеській та Миколаївських областях та ТОВ "Міська ініціатива "Зелений театр" про визнання протиправним та скасування рішення, визнання недійсним договору. За результатами розгляду справи, 16 травня 2023 року Господарським судом Одеської області було ухвалено рішення про часткове задоволення позову", - повідомила пресслужба.

Так, судом було визнано недійсним договір про безоплатне зберігання від 24.06.2022, як такий, що укладений РВ ФДМ України по Одеській та Миколаївських областях та ТОВ "Міська ініціатива "Зелений театр" у зв’язку з порушенням норм чинного законодавства

Також повідомляється, що під час розгляду справи ТОВ "Міська ініціатива "Зелений театр" не забезпечило явку свого представника на жодне із судових засідань.

Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 24.07.2023 було поновлено РВ ФДМ України по Одеській та Миколаївських областях строк на апеляційне оскарження рішення суду, відкрито апеляційне провадження.

ТОВ "Міська ініціатива "Зелений театр" рішення Господарського суду Одеської області у справі № 916/309/23 не оскаржувало.

"Вважаємо за необхідне звернути увагу, що правовідносини щодо облаштування об’єкту цивільного захисту не були предметом розгляду у даній судовій справі", - наголосили у Господарському суді Одеської області.

Нагадаємо, від серпня зміняться правила поповнення через термінали: попередження від мобільних операторів.

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