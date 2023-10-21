США та ЄС підтримали розробку плану України щодо проведення реформ та відновлення

США та Євросоюз підтвердили готовність підтримати Україну в розробці "Плану України" – документу з переліком реформ і пріоритетів у відбудові.

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками саміту ЄС — США, що відбувся 20 жовтня.

У заяві вказується, що європейські та американські лідери усвідомлюють "нагальність забезпечення того, щоб Росії не вдалося зруйнувати українську економіку", тому готові активізувати зусилля з надання Києву підтримки, відповідно до потреб.

"Як співголови, разом з Україною, Міжвідомчої донорської координаційної платформи, ми працюємо разом з Україною над розробкою її Плану України (Ukraine Plan), який є частиною її європейського шляху", – йдеться в заяві.

Лідери США та ЄС вказали, що план має містити "спільний набір короткострокових пріоритетних економічних реформ, реформ у сфері верховенства права та демократизації, а також пріоритетний і добре скоординований підхід до допомоги у відновленні та реконструкції та інвестицій".

Крім того, вони обіцяють надавати Україні фінансування для досягнення цих цілей – зокрема захисту, ремонту та відбудови її енергетичного сектору відповідно до стандартів ЄС.

"Ми визнаємо відданість України та її прогрес у здійсненні реформ і підкреслюємо стратегічну важливість процесу вступу до ЄС", – додають автори заяви.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільниця представництва Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що рішення про переговори щодо вступу України до ЄС ухвалюватиметься на грудневому саміті європейських лідерів, але завершити всі необхідні реформи бажано упродовж жовтня.

Крім того, ми раніше інформували, що у посольстві США прокоментували інформацію про лист до Координаційної платформи донорів із переліком реформ, які повинна зробити Україна.

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