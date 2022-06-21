Суд призначив командиру батальйону "Донбас" Семенченку цілодобовий домашній арешт

Головне управління розвідки Міністерства оборони просило відпустити Семенченка на фронт.

Київський апеляційний суд змінив командиру батальйону "Донбас" Семену Семенченку запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Про це йдеться у рішенні суду від 21 червня.

Раніше у своєму листі начальник ГУР Кирило Буданов звернувся до Київського апеляційного суду та Шевченківського районного суду Києв ручався за Семена Семенченка.

За його словами, Семенченко має високі організаційні якості, успішно діяв як командир підрозділу, керував та безпосередньо організовував оборону населених пунктів та територій", тож зараз його організаторські здібності принесуть користь країні та обороні.

Буданов зазначив, що Семенченко неодноразово заявляв про бажання взяти участь в обороні держави, а верховний головнокомандувач Володимир Зеленський допускав залучення до оборони держави досвідчених бійців, які перебувають під вартою чи відбувають покарання.

Голова ГУР також вказав, що Семенченко звинувачується у злочинах, які не пов'язані з загрозою життю та здоров'ю громадян, і його провину не доведено.

Більшість обвинувачених у цій справі виконують обов’язок по обороні України зі зброєю в руках в офіційних підрозділах, наголосив Буданов

Він зазначив, що родина Семенченка перебуває в Києві, а сам політик і боєць готовий повернутися до розгляду справи після закінчення воєнного стану.

Головне управління розвідки Міноборони ініціювало розгляд питання про зміну запобіжного заходу та включення Семенченка до складу підрозділів ЗСУ з метою оборони держав, бо вважає, що користь від Семенченка в ЗСУ превалює над ризиками уникнення ним відповідальності.

ГУР обіцяє у випадку звільнення Семенченка з-під варти проконтролювати, щоб він прибув до військової частини і далі на фронт, а після закінчення бойових дій готове гарантувати участь Семенченка у судових процесах.

Київський апеляційний суд ухвалив задовольнити частково апеляційну скаргу захисника Семенченка і звільнити його під цілодобовий домашній арешт.

На нього поклали обов’язки прибувати на вимогу суд й утриматися від спілкування зі свідками.

Повне рішення суду буде оприлюднено 23 червня.

Термін дії ухвали – 60 днів, до 19 серпня 2022 року. і ліків безкоштовно. Щоб дізнатися адресу найближчого пункту, слід звернутися до регіонального підрозділу охорони здоров’я.

Які статті інкримінують Семенченку:

Семенченко С.І. підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України;

Нагадаємо, Семенченка підозрюють у створенні приватної військової компанії, яка вербувала ветеранів АТО для роботи на Donbass Battalion Corp, що має офіси в США, Польщі, Іраку та Кенії.

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