Тепло до +18, але з дощами: прогноз погоди в Україні на тиждень

Україну заллє дощами.
В Україні наступного тижня, з 4 по 10 квітня, потеплішає до +18, але йтимуть дощі.
Про це повідомляє сайт Sinoptik.
У понеділок, 4 квітня, вночі ще трохи приморозить, вдень очікується до +5 градусів. Без опадів.
У вівторок дощитиме. Температура повітря +1 +7 градусів.
У середу, 6 березня, буде хмарно, прогнозують невеликий дощ. Вночі +6 градусів, вдень до +11 градусів.
У четвер увесь день буде сонячно. Потеплішає до +8 +18 градусів.
У п'ятницю, 8 квітня, знову піде дощ. Температура повітря +9 +14 градусів.
У суботу та неділю також дощитиме. Вночі +8 градусів, вдень до +14 градусів.
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