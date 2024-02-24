Тепло, проте подекуди – опади: прогноз погоди на 25 лютого

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 25 лютого.

В Україні у неділю, 25 лютого, буде хмарно з проясненнями, подекуди – невеликі опади.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Так, у західних, Житомирській, Вінницькій, Київській та Чернігівській областях вдень місцями невеликий дощ. На решті території – без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у східній частині вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла. На решті території вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°. На Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до 15° тепла.

Погода у Києві та області

На Київщині – мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень – місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

У Києві 25 лютого вночі 4-6° тепла, вдень – 8-10° тепла.

Нагадаємо, після 5 березня буде температурний "сюрприз" – синоптикиня дала прогноз на початок весни.

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