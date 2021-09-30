Тільки повернувся в частину: в Одесі солдат-строковик випав з вікна казарми

Тільки повернувся в частину: в Одесі солдат-строковик випав з вікна казарми

Постраждалого з численними травмами госпіталізували.

В Одесі з четвертого поверху викинувся військовослужбовець Національної гвардії України.

Про це з посиланням на власні джерела пише "Думська".

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Як стало відомо, 19-річний строковик викинувся з вікна казарми 11 бригади імені Михайла Грушевського НГУ. За кілька годин до цього він приїхав в Одесу із Запоріжжя. За словами товаришів по службі, у нього ні з ким не було конфліктів.

Хлопець отримав множинні травми, в тому числі закритий перелом кісток тазу, тупу травму живота, розрив селезінки. Він знаходиться в міській клінічній лікарні.

За фактом події почато службове і досудове розслідування. Встановлюються всі причини того, що сталося.

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