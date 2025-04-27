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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Травневі вихідні: скільки днів відпочинку чекає на українців

Травень 2025 року принесе 22 робочих дні і лише 9 вихідних.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Календар

Календар / © Pixabay

У травні 2025 року українці не зможуть скористатися додатковими вихідними, оскільки відповідно до чинного законодавства ці вихідні скасовані через воєнний стан. У результаті, місяць складатиметься з 22 робочих днів і 9 вихідних.

Про це пише Коротко про.

Традиційно в Україні у травні відзначають два важливі свята: 1 травня — День праці та 8 травня — День пам’яті і перемоги над нацизмом. Однак через введення воєнного стану у зв’язку з російським вторгненням, діють певні обмеження, що стосуються вихідних днів.

За нормами Кодексу законів про працю України, якщо свято припадає на вихідний день, наступний понеділок автоматично оголошується неробочим. Однак у зв’язку з дією воєнного стану, введеного в країні після агресії Росії, цей механізм припинення вихідних тимчасово не працює. Тобто, додаткових вихідних у травні не буде.

Роботодавці мають право самостійно вирішувати, чи надавати своїм працівникам додаткові вихідні дні на святкові дати. Тому, в залежності від політики компанії, можливе надання працівникам кількох вихідних, навіть якщо вони не передбачені законом. Також можуть бути враховані й інші фактори, зокрема, індивідуальні угоди чи домовленості між працівниками та роботодавцями.

Нагадаємо, раніше ми писали про календар посівів на травень 2025, про сприятливі та несприятливі дні для роботи в саду.

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